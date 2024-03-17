Пиастри: Порой результат не передаёт всю картину уик-энда

Оскар Пиастри, выступая в молодёжных сериях, подряд выиграл титулы в Формуле Renault, Формуле 3 и Формуле 2, а в прошлом году, уже дебютировав в Формуле 1 в составе McaLaren, одержал победу в спринте и дважды поднимался на подиум.

Впервые ему удалось финишировать в первой тройке на Гран При Японии, на сложной и скоростной трассе в Сузуке, и хотя все оценили его выступление как очень успешное, сам Оскар не склонен преувеличивать значение того достижения. Тогда он занял третье место, уступив лишь победителю гонки Максу Ферстаппену и Ландо Норрису, своему напарнику.

«Я всегда стараюсь сосредоточиться на следующей сессии или на следующем этапе сезона и стремлюсь добиться максимума. После окончания очередного уик-энда ты всегда знаешь, хорошо ли справился с делом, – цитирует Пиастри австралийское издание Speedcafe. – Например, в прошлом году в Японии машина McLaren однозначно была второй по скорости, и можно сказать, что подняться на подиум после схода Переса стало нашей минимальной целью.

Вот когда твоя машина только третья или четвёртая по скорости, но тебе всё-таки удаётся подняться на подиум, ты испытываешь совершенно иные эмоции, хотя результат точно такой же.

Япония, где я впервые поднялся на подиум, однозначно не входила в тройку моих лучших гонок сезона – возможно, даже в пятёрку не входила, хотя там я показал один из своих лучших результатов. Порой сам по себе результат не передаёт всю картину уик-энда, какой она представляется лично тебе».

Из 776 гонщиков, когда-либо выходивших на старт в Формуле 1, на вершину подиума удалось подняться 113-ти, и только 34 стали чемпионами мира, т.е. меньше 5%. Но сейчас такая статистика занимает мысли Оскара Пиастри меньше всего.

«Я стараюсь об этом не думать, – сказал 22-летний австралиец. – Формула 1 – такой спорт, в котором многое по-прежнему зависит не только от гонщика, но и от машины. Если вы пилотируете самую медленную машину, то вы никогда не выиграете гонку или чемпионат, так что тут всё просто. Как бы вы ни старались, как бы вам не хотелось этого добиться, ничего не выйдет.

Поэтому мечты о победах вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль, могут деморализовать. Если же ты реально можешь побороться за третье место, то берись за дело, выезжай на трассу и финишируй в первой тройке. Если полностью сосредоточиться на задачах такого рода, это даёт возможность испытать более сильное ощущение гордости и радости.

Если же твоя машина не позволяет бороться за победы, и ты это точно знаешь, то не думаю, что есть смысл об этом мечтать».

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