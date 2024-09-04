Один из топ-3 рейтинга pound-for-pound может больше не выйти на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный промоутер Эдди Хирн не уверен, что чемпион мира WBA и WBO в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) когда-либо снова будет драться.

«Я не думаю, что Кроуфорд будет драться снова, потому что, на мой взгляд, он заработал очень большие деньги на своих последних боях. Я не думаю, что он хочет драться с Вирджилом Ортисом или Джароном Эннисом.

Я думаю, что Кроуфорд снова будет драться только с Канело Альваресом, потому что он привык к такому гонорару. Возможно, он думает, что снова будет драться, но я не удивлюсь, если он этого не сделает.

Думаю, он будет счастлив просидеть до конца следующего года. Он будет просто ждать, когда появится возможность провести бой с Канело», – сказал Хирн.

Ранее Кроуфорд ради сохранения пояса WBA в первом среднем весе освободил соответствующий титул в полусреднем весе.

Отметим, что 36-летний Кроуфорд также является чемпионом мира «в отпуске» по версии WBC в полусреднем весе. В 2023 году он уверенно победил Эррола Спенса в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). В этом году в проблемном бою одержал победу над Исраилом Мадримовым в первом среднем весе (до 69,9 кг). Сауль Альварес владеет поясами во втором среднем весе (до 76,2 кг).

sport.ua