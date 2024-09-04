Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я верю, если Джошуа победит Дюбуа, то он будет драться с Фьюри, но я пока ничего еще не обсуждал. Идеальный вариант, это если Фьюри одолеет Усика, а мы победим Дюбуа, – это моя мечта», – отметил Хирн.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua