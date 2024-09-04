Контракт Ньюи будет подтверждён в ближайшие дни

Официального заявления по поводу нового места работы Эдриана Ньюи пока нет, но множество косвенных признаков свидетельствуют о том, что его стоит ожидать в ближайшие дни.

В Монце руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердил, что британский инженер был отключен от команды ещё в пятницу.

Макс Ферстаппен сообщил, что 65-летний специалист уже сдал ключи от офиса, который долгое время занимал на базе команды в Милтон-Кинс рядом с офисом Хорнера.

По информации RacingNews365, Ньюи отказался от сотрудничества с Ferrari и будет подтверждён в Aston Martin перед Гран При Азербайджана, после чего уйдёт в обязательный шестимесячный отпуск.

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