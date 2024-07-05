Усик вдохновил. Экс-чемпион мира раскритиковал амбиции Джошуа и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказал мнение о значимости боя между экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и обладателем временного титула IBF Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО).

«Я не понимаю, как этот бой может быть боем за титул IBF. Я не понимаю, как победитель этого боя может поднимать руки, держа красивый красно-золотой пояс. Это должен был быть бой за временный титул IBF или за пояс чемпиона Британии.

Это два британских бойца, проигравших чемпиону Усику. Не нужно было лишать Александра пояса IBF. Усик является абсолютным чемпионом, а теперь Эй Джей и Даниэль будут драться за чемпионский титул. Вы не можете поднимать руку в конце этого боя и называть себя чемпионом мира. Вы оба проиграли Усику – Дюбуа однажды, Джошуа дважды. Потому это нечестно.

Почему у Усика забрали пояс [IBF]? Потому что политика вмешивается в бокс. Есть Эдди Хирн, есть Турки, в боксе крутится очень много денег. IBF пришла к выводу, что этот пояс сейчас является вакантным. Я не думаю, что этот пояс должен быть вакантным. Его должен крепко держать в руках Усик, а тот, кто выиграет в сентябре, должен получить шанс драться с чемпионом», – заявил 47-летний Фроч.

Поединок Джошуа – Дюбуа состоится в Лондоне 21 сентября.

Ранее Карл Фроч обвинил в лицемерии боксерские шоу в Эр-Рияде.

sport.ua