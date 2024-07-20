Ломаченко не подерется с Дэвисом в 2024 году. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что бой между «Ломой» и чемпионом WBA американцем Джервонтой Дэвисом не состоится в 2024 году.

«Сейчас Василий Ломаченко не в настроении, у него нет мотивации. Василий пока взял паузу и хочет провести больше времени со своей семьей. Он не хочет драться до конца года, поэтому в 2024 году его бой не стоит ждать.

Ломаченко мотивируют не только деньги, он ничего не делает просто ради денег. Вы можете ему предлагать миллионы, но без мотивации он не захочет драться. Однако Ломаченко пока не завершает карьеру», – сказал Климас.

Ранее промоутер рассказал, почему Ломаченко выбрал бой с Дэвисом, а не с Шакуром.

sport.ua