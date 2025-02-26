Владислав СИРЕНКО: «Я готов боксировать с любым из топ-30»

Instagram. Владислав Сиренко

Владислав Сиренко – известный украинский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории. На счету Владислава 22 поединка на профессиональном ринге, 22 победы и 19 нокаутом. Последним соперником Владислава был американец Кармак, однако уже вскоре украинец может снова выйти в ринг. Об этом и другом Сиренко рассказал в интервью Sport.ua.

– Как у тебя дела? Как чувствуешь себя после последнего поединка против Кармака?

– Спасибо, у меня все хорошо.

– Какой режим тренировок сейчас у тебя? Сколько раз в неделю тренируешься?

– Сейчас у меня заканчивается первый этап тренировочного лагеря. Поэтому, сейчас у меня тренировки каждый день.

– Известно ли что-то о твоем следующем поединке? Где, когда и против кого он может состояться?

– По состоянию на сейчас у меня все на этапе обсуждения, поэтому новости о моем последнем поединке будут чуть позже.

– Хотел бы ты провести следующий свой бой в Украине?

– Да, конечно, я бы хотел провести еще не один поединок в Украине, но сейчас немного другие планы у меня и моей команды.

Instagram. Владислав Сиренко

– Многие болельщики хотят тебя увидеть в боях за серьезные титулы. Как считаешь, когда будут такие поединки? Что для этого нужно?

– Для того, чтобы добиться успехов нужно много тренироваться и верить в себя и свои силы. По состоянию на сейчас моя команда работает над тем, чтобы я мог боксировать с самыми титулованными соперниками.

– Кого ты бы хотел сейчас себе в соперники? Какие имени тебе наиболее интересны?

– По состоянию на сейчас мне интересны все имена и я считаю, что слух боксировать с любым из топ-30.

– Что тебя мотивирует заниматься боксом?

– Мне не нужна мотивация, ведь бокс – это моя жизнь.

– Как справляешься с психологическим давлением перед важными поединками?

– Стараюсь абстрагироваться от окружающего и сосредотачиваться только над главным.

Instagram. Владислав Сиренко

– Как оцениваешь текущую ситуацию в тяжелой весовой категории? Кто является сильнейшим боксером в этом весе, по твоему мнению?

– Что касается ситуации в хевивейте, то она достаточно напряженная, много интересных боев, неожиданных побед. Самый сильный по моему мнению конечно же Александр Усик, но появляются и молодые имена, например Мосес Итаума, довольно молодой и перспективный боксер.

– Как тебе ситуация в супертяжелом весе? Найдется ли хотя бы один боксер, которому по силам победа Усика?

– Очень интересный вопрос, который спрашивают очень часто и могу сказать, что пока таких нет, но время идет и берет свое, а также подрастают молодые и перспективные боксеры.

– Недавно Усик сказал о том, что он хотел бы отбоксировать следующий поединок против Даниэля Дюбуа. Как считаешь, сможет ли украинец снова победить?

– Думаю, что да, но это же бокс, поэтому посмотрим, что будет.

– Кого можешь выделить среди украинских боксеров в тяжелой и супертяжелой категории?

– Сейчас в Украине есть Александр Грицив – молодой и перспективный боксер.

sport.ua