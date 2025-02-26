В Бахрейне начались зимние тесты!

В десять утра по местному времени на автодроме в Бахрейне начался первый день зимних тестов Формулы 1 2025 года. Четвёртый раз в истории предсезонные тесты продлятся всего три дня.

В тестах участвуют все десять команд, каждая может выставить только одну машину, на которой гонщики будут работать по очереди. Впереди две сессии по четыре часа с часовым перерывом. Тесты закончатся в 19:00 по московскому времени.

Солнечно, температура воздуха +15С, асфальт прогрелся до +24С. Осадков не ожидается, но порывистый ветер может приносить песок из пустыни.

Первая сессия традиционно посвящена проверке работы систем и сбору базовой информации. Первым на трассу выехал Кими Антонелли на Mercedes с аэродинамической решёткой.

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Сегодня на трассе работают

McLaren: Оскар Пиастри (утром) / Ландо Норрис (днём)

Ferrari: Льюис Хэмилтон (утром) / Шарль Леклер (днём)

Red Bull Racing: Лиам Лоусон (утром) / Макс Ферстаппен (днём)

Mercedes: Кими Антонелли (утром) / Джордж Расселл (днём)

Aston Martin: Фернандо Алонсо (утром) / Лэнс Стролл (днём)

Alpine: Джек Дуэн (утром) / Пьер Гасли (днём)

Haas: Оливер Берман (утром) / Эстебан Окон (днём)

Racing Bulls: Юки Цунода (утром) / Айзек Хаджар (днём)

Williams: Алекс Элбон (утром) / Карлос Сайнс (днём)

Sauber: Нико Хюлкенберг (утром) / Габриэль Бортолето (днём)

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