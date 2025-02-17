Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.
На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.
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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.
Легендарный американский боксер Рой Джонс высказался об этом поединке.
«Дэвис пытается быть тем боксером, которым он думал, что является. Я не считал перед начало боя, что Беринчик может что-то противопоставить Кейшону, у украинца нет большой силы, он просто пытался превратить бой в грубую драку», – сказал Джонс.