Элина Свитолина – о победе над Калинской в Дубае: “Я очень счастлива, что смогла сохранять концентрацию, что я действительно боролась и сыграла отличный матч”

Украинская теннисистка прокомментировала выход во второй круг на соревнованиях в ОАЭ



Сегодня в матче первого круга Элина Свитолина уверенно победила 15-ю сеяную “нейтральную” Анну Калинскую.

“Это точно был хороший матч для меня, я очень довольна своим выступлением. У меня так много приятных воспоминаний, связанных с этим турниром, я дважды здесь побеждала, это просто невероятно… Так что сегодня я старалась сделать все, что в моих силах, чтобы одержать победу.

На самом деле это нелегко, когда в первом же круге ты встречаешься с сильной соперницей. Тебе всегда нужно оставаться наготове, быть сосредоточенной в каждом розыгрыше, ожидать от соперницы хорошей игры.

Я очень счастлива, что смогла сохранять концентрацию, что я действительно боролась и сыграла отличный матч. Я очень благодарна всем зрителям, это удовольствие снова вернуться на этот корт и сыграть еще”.

btu.org.ua