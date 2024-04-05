Богота. Стародубцева и Бара обыграли Завацкую и Ю Сяоди в четвертьфинале

На турнире WTA в Колумбии в парном разряде состоялось противостояние украинок

Богота, Колумбия • 1-7 апреля • грунт • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Юлия Стародубцева/Ирина Бара (Украина/Румыния) — Катарина Завацкая/Ю Сяоди (Украина/Китай, Alt) 5:7, 7:6(11), 10-1

Во втором сете Стародубцева и Бара уступали со счётом 3:5, а на тай-брейке отыграли три матчбола.

Украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале парного разряда на турнире WTA. В активе румынки есть один титул на уровне Тура: в 2021 году она стала чемпионкой в Клуж-Напоке (WTA 250).

Следующими соперницами Стародубцевой и Бары будет дуэт Анна Бондар/Ирина Хромачёва (Венгрия/-, 3).

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