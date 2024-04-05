Стала известна оценка Мудрика за матч против Манчестер Юнайтед

Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил среднюю оценку за матч 31 тура Английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (4:3).

Об этом сообщает WhoScored.

Украинец отыграл 71 минуту и ​​получил 6,5 балла. Футболист 39 раз прикоснулся к мячу, дважды пробил по воротам (один раз в створ), проиграл 6 единоборств из 8, 1 раз перехватил мяч и совершил 1 удачный обвод.

Отметим, что Коул Палмер , сделавший хеттрик, получил максимальную оценку — 10,0.

Лондонский клуб уступал до 90+9 минуты, но лучший дважды в течение двух минут и вывел команду Маурисио Почеттино вперед.

Напомним, что в предыдущем матче Челси в большинстве не смог одолеть одного из аутсайдеров АПЛ Бернли. Кстати, АПЛ согласила продажу контрольного пакета акций Эвертона.

champion.com.ua