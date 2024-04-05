АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?

Бешеная развязка на «Стэмфорд Бридж» и вырванная победа на последних секундах от «Челси»

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Противостояние этих двух команд потеряло свою статусность в последние годы, это уже давно не матч за чемпионство или за топ-4, впрочем историю не стереть, то вывеска "Челси" против "Манчестер Юнайтед" все еще захватывает и привлекает внимание.

В стартовом составе команды Маурисио Почеттино не было никаких изменений по сравнению с прошлым матчем против "Бернли", а значит Михаил Мудрик вышел в стартовом составе. Что касается Эрика тен Хага, то он решил обойтись без Маркуса Рашфорда в стартовом составе, но и без англичанина есть достаточно игроков, которые могут вести "красных дьяволов" вперед.

Сама встреча началась очень активно, в частности следует выделять хозяев поля. После нескольких не очень грубых ошибок и рикошетов мяч попал к Энцо Фернандесу, который увидел забегание от Гюсто. Француз прострелил и после рикошета мяч долетел до Галлахера, который в касание пробил сильно и точно. Андре Онана пропустил круглого под рукой, но реагировать на выстрел было непросто, это стоит признать. Вот так быстренько лондонцы вышли вперед. Чувствовалось, что этот гол придал им неплохой уверенности и можно было продолжать в том же духе.

Атаки гостей ограничивались лишь ударами издали, большинство из которых были заблокированы, поэтому особо вспоминать эти потуги не стоит. Куда интереснее атаковали "синие", к слову, не без помощи Михаила Мудрика. Несколько раз украинец пробивал из-за пределов штрафной площади, активно поддерживал атаки своей команды и был задействован. Например, именно после его паса на Кукурелью испанца завалил в штрафной площади Антони. Это пенальти, которое уверенно исполнил Коул Палмер. 2:0.

Казалось, что у команды Почеттино хватит сил, чтобы еще до конца тайма довести счет до разгромного, впрочем в игру вмешался Мойзес Кайседо. Отдал опрометчивый пас эквадорец и после простого перехвата Алехандро Гарначо вышел на свидание с голкипером, уверенно положив круглого в сетку ворот. Именно тот гол и та ошибка и Кайседо изменила все. У игроков "Челси" начали дрожать коленки, а гости наоборот, почувствовали уверенность в себе и вышли из состояния мальчиков для битья.

Наконец мы увидели куда более острый "Юнайтед". Через несколько минут они вообще сравняли счет после контратаки, которую начал Андре Онана. Не успели вернуться на свои позиции игроки "Челси" и левый фланг оказался полностью свободным, именно туда навесил Диогу Далот, а Фернандеш с легкостью воспользовался такой удобной подачей. Удар головой в дальний угол и 2:2.

В первом тайме командам уже не было чего сказать. Возможно, "Челси" все же был интереснее и активнее на последних минутах, но не более того. Этот камбэк еще в рамках первого тайма вернул "Юнайтед" к игре. Кобби Мейну показал великолепную игру в центре поля, постоянно нейтрализуя Энцо Фернандеса, Кайседо показал также сильный футбол, но его ошибка все это перечеркнула. Вот так команды ушли на перерыв.

В начале второй половины встречи команды просто забыли, что такое центр поля, игра шла буквально от ворот до ворот. То Палмер, то Мудрик, то Джексон у "Челси", то Фернандеш, то Гоулунд, то Гарначо у "Юнатед", все имели возможности для ударов и пробивали, вот только прицел слегка сбился. В таком остром противостоянии не могли не вмешаться и травмы. К сожалению, у "Юнайтед" из-за повреждения не смог доиграть матч Рафаэль Варан, вместо него появился Джонни Эванс, однако через 20 минут на поле сам Эванс также травмировался, вместо него пришлось выпускать Вилли Камбвала.

Поскольку прицелы у обеих команд немного сбились, нужно было их выравнивать подарками и ошибками. После Кайседо эстафету перехватил Бенуа Бадиашиль, который в простой ситуации отпустил мяч слишком далеко и дал шанс Антони вылететь по флангу в контратаку. Много было времени и пространства у бразильца, он увидел забегание от Гарначо и отдал просто идеальный пас на своего партнера, аргентинец в касание кивнул головой по воротам, из которых уже вылетел Петрович. Это 2:3. Суперкамбек от манкунианцев, которые проигрывали 2:0 после 20-ти минут!

Почеттино среагировал на такой ход событий двумя заменами: покинули поле Михаил Мудрик и Мойзес Кайседо, вышли Рахим Стерлинг и Карни Чуквуемека. Впрочем, это никак не помогло, поскольку было ощущение, что все, тот хаос, который был на поле при счете 2:2, уже завершен. Гости его прекрасно контролировали и как только забили свой гол, прекрасно успокоили игру и собственного соперника.

Но то, что произошло в компенсированное арбитром время, не укладывается в голове! Казалось, что пассивный "Челси" просто доиграет проигранный матч, но Нони Мадуэке, который вышел на замену, заработал достаточно спорный пенальти на 90+8 минуте. После просмотра ВАР пенальти все же подтвердили и Коул Палмер спас свою команду от поражения. 3:3. Но и на этом ничего не закончилось, поскольку через минуту именно Коул Палмер оказался на ударной позиции и не без помощи рикошета оформил хет-трик! 4:3!

Подобные развязки в этом сезоне для "Стэмфорд Бридж" не являются новостью, особенно против манчестерских клубов. Но что это было? Как это получилось и как это логично объяснить? Мы не знаем. "Челси" одерживает победу в этой игре и выходит на 10-е место в турнирной таблице.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" 4:3

Голы: Галлахер (4), Палмер (19, 90+10, оба с пенальти, 90+11) — Гарначо (34, 67), Фернандеш (39)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 75), Дисаси (Чалоба, 75), Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо (Чуквуэмека, 71), Фернандес — Палмер, Галлахер (Мадуэке, 89), Мудрик (Стерлинг, 71) — Джексон

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Варан (Эванс, 46/Камбвала, 66), Магуайр, Ван-Биссака — Каземиро (Мактоминей, 75), Мейну — Антони, Фернандеш, Гарначо (Маунт, 85) — Хойлунд (Рашфорд, 66)

Предупреждения: Гюсто (32), Фернандес (35)

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