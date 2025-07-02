Победитель ЛЧ и чемпионата мира перешел в топ-клуб Франции

"Лилль" официально объявил о переходе нападающего Оливье Жиру.
38-летний форвард подписал контракт с "догами" сроком на один год — до лета 2026 года. Сделка оформлена на правах свободного агента.
Последний сезон Жиру провёл в составе "Лос-Анджелеса", где сыграл 38 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Жиру — рекордсмен сборной Франции по количеству забитых мячей. В его активе 57 голов за национальную команду.
До переезда в США Оливье выступал за ряд клубов Европы: "Милан", "Челси", "Арсенал" и "Монпелье", где и началась его карьера на высоком уровне.
"Лилль" завершил минувший сезон Лиги 1 на пятом месте.