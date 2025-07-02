Шахтёр готов судиться с Мудриком из-за допинга

Вокруг украинского полузащитника Михаила Мудрика разгорается новый скандал. Как сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net, теперь причиной может стать не только падение формы игрока, но и возможное нарушение антидопинговых правил. Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал о потенциальных юридических последствиях для футболиста.

По словам эксперта, в ситуации с возможным употреблением запрещённых веществ, ответственность несёт сам спортсмен — если только не сможет доказать, что это произошло по вине третьих лиц. И это касается не только контракта с «Челси», но и обязательств перед его бывшим клубом — донецким «Шахтёром».

«Да, для этого действительно есть основания. Это ущерб, нанесённый другой стороне договора, ненадлежащее его исполнение как по законодательству Великобритании, так и согласно условиям контракта», — отметил Юрченко.

Он подчеркнул, что футболист обязан не только выполнять игровые задачи, но и соблюдать дисциплину, включая пункты, касающиеся поведения вне поля. Если действия Мудрика привели к финансовым потерям клуба — например, срыв бонусов от возможных будущих трансферов, — у «Шахтёра» также появляется законное право на иск.

«Контракт — это дорога с двусторонним движением. Обязанности есть как у игрока, так и у клуба», — добавил юрист.

Таким образом, не исключено, что и «Челси», и «Шахтёр» могут отстаивать свои интересы в суде, если получат подтверждение нарушения условий договора.

Последний матч за «Челси» Мудрик провёл 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против немецкого «Хайденхайма». В том сезоне он сыграл 15 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Что будет дальше — покажет время. Но юридические последствия для игрока могут быть весьма серьёзными, особенно если допинг будет официально подтверждён.

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