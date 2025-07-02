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Шахтёр готов судиться с Мудриком из-за допинга
Футбол

Шахтёр может подать в суд на Мудрика из-за допинга — комментарий спортивного юриста

Юрист Юрий Юрченко заявил, что Шахтёр может подать в суд на Мудрика за возможный допинг, если клуб потерял прибыль от трансферов.

Вокруг украинского полузащитника Михаила Мудрика разгорается новый скандал. Как сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net, теперь причиной может стать не только падение формы игрока, но и возможное нарушение антидопинговых правил. Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал о потенциальных юридических последствиях для футболиста.

По словам эксперта, в ситуации с возможным употреблением запрещённых веществ, ответственность несёт сам спортсмен — если только не сможет доказать, что это произошло по вине третьих лиц. И это касается не только контракта с «Челси», но и обязательств перед его бывшим клубом — донецким «Шахтёром».

«Да, для этого действительно есть основания. Это ущерб, нанесённый другой стороне договора, ненадлежащее его исполнение как по законодательству Великобритании, так и согласно условиям контракта», — отметил Юрченко.

Он подчеркнул, что футболист обязан не только выполнять игровые задачи, но и соблюдать дисциплину, включая пункты, касающиеся поведения вне поля. Если действия Мудрика привели к финансовым потерям клуба — например, срыв бонусов от возможных будущих трансферов, — у «Шахтёра» также появляется законное право на иск.

«Контракт — это дорога с двусторонним движением. Обязанности есть как у игрока, так и у клуба», — добавил юрист.

Таким образом, не исключено, что и «Челси», и «Шахтёр» могут отстаивать свои интересы в суде, если получат подтверждение нарушения условий договора.

Последний матч за «Челси» Мудрик провёл 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против немецкого «Хайденхайма». В том сезоне он сыграл 15 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Что будет дальше — покажет время. Но юридические последствия для игрока могут быть весьма серьёзными, особенно если допинг будет официально подтверждён.

Напомним, мы также писали о том, как «Реал» дожал «Ювентус».

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