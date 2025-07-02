Реал победил Ювентус в 1/8 финала Клубного ЧМ

Противостояние двух титанов европейского футбола — «Реала» и «Ювентуса» — стало настоящим украшением стадии плей-офф. Обе команды прошли групповой этап без поражений: «сливочные» блистали в обороне, пропустив всего два мяча, тогда как туринцы радовали болельщиков результативной игрой. Жребий свёл их уже в 1/8 финала, где цена ошибки была особенно высокой. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо решил не менять победный состав после игры с «Зальцбургом», в то время как наставник «Ювентуса» Игор Тудор внёс шесть изменений в стартовую расстановку. На поле с первых минут вышли Ругани, Камбьясо, Тюрам, Йылдыз, Консейсау и Коло Муани.

Начало встречи осталось за мадридцами, но первый опасный момент создали именно гости. Коло Муани оказался один на один с Тибо Куртуа, но пробил выше ворот. Вскоре Йылдыз также не сумел поразить цель, пробив мимо. У «Реала» отметились ударами Винисиус Жуниор и Вальверде, но по-настоящему опасными их действия назвать трудно.

Во второй половине первого тайма «Реал» прибавил и начал регулярно угрожать воротам «Ювентуса». Однако на пути к голу вставал блестящий вратарь туринцев Микеле Ди Грегорио, который трижды спас команду после ударов Чуамени, Беллингема и Вальверде. Именно ему «Ювентус» должен быть благодарен за нули на табло к перерыву. Примечательно, что впервые за 20 лет первый тайм в очной встрече этих команд закончился без голов.

Сразу после перерыва «Реал» усилил давление. После неудачных попыток со стороны Вальверде и Александер-Арнольда, на 54-й минуте Гонсало Гарсия мощным ударом головой отправил мяч под перекладину, открыв счёт — 1:0. Ответ «Ювентуса» не заставил себя ждать: Консейсау пробивал из выгодной позиции, но Куртуа вновь сыграл безупречно.

После этого игра окончательно перешла под контроль мадридцев. Подопечные Алонсо продолжали атаковать, но благодаря фантастическим сейвам Ди Грегорио счёт оставался минимальным. Отличные шансы упустили Вальверде (удар через себя), Гюлер (удар с лёта), Чуамени и Беллингем. Туринцы ответили лишь дальним выстрелом Гонсалеса, который прошёл рядом со штангой.

В результате «Реал» одержал заслуженную минимальную победу и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира. «Ювентус» завершает выступление на турнире и теперь может сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

Реал Мадрид – Ювентус – 1:0

Гол: Гарсия, 54

Предупреждение: Беллингем, 87

Составы команд:

Реал Мадрид: Куртуа – Хейсен, Чуамени, Рюдигер – Ф. Гарсия, Гюлер (Модрич, 78), Вальверде (Себальос, 90), Беллингем, Александер-Арнольд – Винисиус Жуниор, Г. Гарсия (Мбаппе, 68)

Ювентус: Ди Грегорио – Келли (Гонсалес, 59), Ругани (Гатти, 86), Калюлю – Камбьясо, Тюрам, Локателли (Маккенни, 86), Кошта – Йылдыз (Копмейнерс, 71), Консейсау (Костич, 60), Коло Муани

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