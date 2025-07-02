Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде

Джереми Рамос и Сергей Деревянченко

В ночь с 1 на 2 июля на арене Texas Troubadour Theatre в Нэшвилле (США) украинский боксер Сергей Деревянченко (16–6, 11 КО) одержал уверенную досрочную победу над американцем Джереми Рамосом (14–16, 4 КО).

С первых минут Деревянченко уверенно контролировал ход боя. Он активно работал джебом, быстро сокращал дистанцию и бил по корпусу. Во втором раунде потряс соперника левым хуком.

В третьем раунде Сергей точно провел двоечку, после которой Рамос оказался в нокдауне. Американец попытался оспорить действия соперника, считая, что удар пришелся в затылок, но рефери зафиксировал чистое попадание.

В шестом раунде Деревянченко заметно прибавил и серией апперкотов заставил Рамоса опуститься на одно колено. Американец попытался продолжить бой, однако вскоре снова оказался на канвасе. Судья принял решение остановить поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Таким образом, Сергей Деревянченко победил Джереми Рамоса техническим нокаутом в 6-м раунде. Это 16-я победа украинского боксера при 6 поражениях.

ВИДЕО. Как Сергей Деревянченко нокаутировал американца Джереми Рамоса

Сергей Деревянченко (Украина) – Джереми Рамос (США) – TKO 6/8

sport.ua