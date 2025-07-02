Боруссия обыграла Монтеррей и вышла в 1/4 Клубного ЧМ

С первых минут встречи стало ясно, что «Боруссия» настроена решительно. Уже на 14-й минуте Серу Гирасси открыл счёт, замкнув точную передачу от Карима Адейеми. А спустя десять минут дуэт оформил ещё один гол: снова пас от Адейеми, снова чёткое завершение от Гирасси — 2:0. Немецкий клуб доминировал в первом тайме, оставив «Монтеррей» практически без шансов в атаке. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

«Мы с Каримом отлично понимаем друг друга на поле. Сегодня это сработало, и я счастлив помочь команде выйти дальше», — прокомментировал Гирасси после матча.

После перерыва мексиканцы активизировались и уже на 48-й минуте сократили разрыв в счёте: отличился Херман Бертераме. Однако дортмундцы не растерялись и продолжили уверенно контролировать игру, не позволяя «Монтеррею» создавать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Несмотря на упорную борьбу во втором тайме, счёт остался неизменным — 2:1 в пользу «Боруссии». Команда Эдина Терзича показала зрелую и сбалансированную игру, где ключевыми стали быстрые контратаки и результативное взаимодействие Гирасси и Адейеми.

В четвертьфинале «Боруссии» предстоит встретиться с мадридским «Реалом», который накануне минимально обыграл «Ювентус» со счётом 1:0. Это будет настоящая проверка на прочность для немецкой команды.

Напомним, мы также писали о том, как «Реал» дожал «Ювентус».