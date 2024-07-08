Легендарный Джордж Форман назвал лучших хевивейтеров за всю историю

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный боксер Джордж Форман назвал свой рейтинг десяти лучших хевивейтеров за всю историю бокса.

Первое место рейтинга занял Джо Луис, второе – Рокки Марчиано, третье – Джек Джонсон. Легендарного Мухаммеда Али Форман поставил на четвертое место.

Майк Тайсон занял в рейтинге седьмое место, а Эвандер Холифилд, который в свое время одолел Формана, занял десятую позицию.

В рейтинг Форман самого себя не включил.

Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».

Топ-10 хевивейтеров за всю историю по версии Джорджа Формана:

Джо Луис Рокки Марчиано Джек Джонсон Мухаммед Али Джо Фрейзер Джек Демпси Майк Тайсон Сонни Листон Флойд Паттерсон Эвандер Холифилд

sport.ua