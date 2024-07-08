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Бокс

Легендарный Джордж Форман назвал лучших хевивейтеров за всю историю

Легендарный Джордж Форман назвал лучших хевивейтеров за всю историю

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный боксер Джордж Форман назвал свой рейтинг десяти лучших хевивейтеров за всю историю бокса.

Первое место рейтинга занял Джо Луис, второе – Рокки Марчиано, третье – Джек Джонсон. Легендарного Мухаммеда Али Форман поставил на четвертое место.

Майк Тайсон занял в рейтинге седьмое место, а Эвандер Холифилд, который в свое время одолел Формана, занял десятую позицию.

В рейтинг Форман самого себя не включил.

Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».

Топ-10 хевивейтеров за всю историю по версии Джорджа Формана:

  1. Джо Луис
  2. Рокки Марчиано
  3. Джек Джонсон
  4. Мухаммед Али
  5. Джо Фрейзер
  6. Джек Демпси
  7. Майк Тайсон
  8. Сонни Листон
  9. Флойд Паттерсон
  10. Эвандер Холифилд

sport.ua

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