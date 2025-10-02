КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко вспомнил, как Энтони Джошуа был его спарринг-партнером.

«Иногда важнее оставаться в самом процессе, чем пытаться всегда быть первым. Стремление быть первым – понятие относительное, ведь постоянно это делать невозможно.

Зато долго удерживать лидерство реально. Для этого нужны союзники, команда. Бывает, что даже соперники могут на время стать твоими партнерами.

К примеру, мой последний на сегодняшний день бой был против Энтони Джошуа — олимпийского чемпиона и чемпиона мира. Перед этим он был моим спарринг-партнером в подготовке. Тогда я еще не знал, что он станет следующим соперником, но именно он помог мне качественно подготовиться, благодаря чему я защитил титул. Я искренне благодарен ему, что он согласился тогда приехать в мой лагерь», — сказал Кличко.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua