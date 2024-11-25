Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не сможет этого повторить в реванше с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Усик не сможет этого повторить в реванше с Фьюри. Он больше не сможет давить и издеваться над Тайсоном. Фьюри тогда был удивлен действиями Усика и не знал что делать, этого больше не будет.

Нас ждет замечательный реванш, большая шахматная партия. Встретятся два мастера своего дела. Пусть победит сильнейший», – сказал Беллью.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua