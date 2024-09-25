«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяж Мартин Баколе поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Единственный человек, который меня поразил в спарринге это – Тайсон Фьюри. Он большой парень, он много двигается. Он двигает головой. С Усиком я боксировал на малом ринге и всегда давал ему тяжелый бой.

Я был удивлен, когда Усик победил Тайсона. Я был удивлен не только Усиком, но и поведением Тайсона, он играл, а не был сосредоточен, как в реванше с Уайлдером. Ему надо быть сосредоточенным, Тайсон нокаутирует Усика в реванше, как это было с Уайлдером. Усик всегда сосредотачивается на бой и Фьюри надо быть таким же самым», – сказал Баколе.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua