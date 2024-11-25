Эстебан Окон: Это просто не наш день

В Alpine рассчитывали на большее в Вегасе, но не заработали очков. Пьер Гасли выбыл из борьбы из-за проблем с силовой установкой, а Эстебану Окону пришлось совершать незапланированный пит-стоп.

Эстебан Окон (17-й): «Это просто не наш день. Я финишировал далеко от призовой десятки. Нужно посмотреть, что произошло на первом пит-стопе, который для меня фактически стал проездом по пит-лейн. Очень жаль, что так произошло. Мы не использовали свой шанс, хотя я был уверен, что смогу заработать очки. Постараемся в Катаре выступить лучше.

Поздравляю Макса с четвертым чемпионским титулом. Я очень рад за него, он заслуженно победил, отлично справляясь со своей работой по ходу всего сезона».

Пьер Гасли (сход): «Все в команде расстроены. После хорошей квалификации гонка прошла неудачно. Мы знали, что она будет сложной, и в итоге из-за схода не смогли продемонстрировать свой потенциал.

Мы сделаем выводы и постараемся добиться такой же скорости на следующей неделе в Катаре. У нас есть цель, мы сделаем всё, чтобы вернуться в борьбу в лучшей форме.

Поздравляю Макса с завоеванием титула. Весь сезон он выступал на невероятном уровне и полностью заслужил этот успех».

Источник