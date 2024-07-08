Илья Самсонов. Фото Global Look Press
По данным «СЭ», голкипер Илья Самсонов подпишет однолетний контракт с «Вегасом».
Ранее 27-летний россиянин выступал за «Торонто». В январе Самсонов прошел процедуру драфта отказов. 10 дней он работал с фарм-клубом «Мэйпл Ливз».
В минувшем сезоне Самсонов провел 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, трижды сыграв на ноль при 89 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.13.
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