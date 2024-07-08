Уимблдон. Костюк и Русе впервые сыграют в третьем круге турнира

Украинско-румынская пара выиграла второй матч на травяном “мэйджоре”

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Второй круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Яна Сизикова/Ван Яфань (-/Китай) 6:4, 6:4

Костюк и Русе во второй раз играют вместе на Уимблдоне и улучшили свой результат на этом турнире. В прошлом году теннисистки смогли одержать только одну победу.

За выход в четвертьфинал Марта и Елена-Габриэла будут бороться с действующими чемпионками US Open Габриэлой Дабровски из Канады и новозеландкой Эрин Раутлифф, посеянными под вторым номером.

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