Штутгарт. Дрэйпер будет бороться за свой дебютный титул, Берреттини попробует третий раз стать чемпионом

На турнире ATP 250 в Германии состоялись полуфинальные матчи

Штутгарт, Германия • 10-16 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джек Дрэйпер (Великобритания, 6) — Брэндон Накашима (США) 6:3, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, PR) — Лоренцо Музетти (Италия, 5) 6:4, 6:0

Джек Дрэйпер проведёт третий финал на уровне ATP и будет бороться за свой первый титул. В прошлом году британец сыграл в решающем матче турнира ATP 250 в Софии, а на старте этого сезона — на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Маттео Берреттини сыграет 14-й финал в карьере, в том числе шестой на травяном покрытии. Отметим, что итальянец дважды становился чемпионом в Штутгарте — в 2019 и 2022 годах. В целом в активе Маттео восемь титулов и четыре из них на траве.

Дрэйпер и Берреттини ранее не играли друг против друга.

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