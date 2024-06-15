Евро-2024. Венгрия — Швейцария 1:3. Видео голов и обзор матча

Уверенно

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В матче 1-го тура Швейцария довольно уверенно разобралась с Венгрией. Подопечные Якина больше контролировали мяч и лучше реализовывали свои моменты. Интенсивность венгров во втором тайме принесла им лишь 1 забитый мяч, чего было мало. 1:3 — Швейцария радуется.

После 1-го тура сегодняшние победители обосновались на 2-м месте группы А. У них и немцев — по 3 очка. У Венгрии и Шотландии пока нули.

Чемпионат Европы-2024

Группа A, первый тур

15 июня, 16:00. "Рейн Энерги Штадион" (Кельн)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Венгрия — Швейцария 1:3

Голы: Варга 66 — Дуа 12, Эбишер 45, Эмболо 90+3

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