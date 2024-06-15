Ле-Ман: Гонка стартовала, лидируют два гиперкара Ferrari

Даже если наблюдать за тем, что происходит в Ле-Мане, не с трибун классической французской трассы, в 92-й раз принимающей 24-часовую гонку, а у телеэкранов или мониторов компьютера, всё равно можно почувствовать масштаб и размах этого настоящего праздника автоспорта.

В прошлом году он собрал 325 тысяч болельщиков, и это был рекорд, но говорят, что в 2024-м он будет побит.

Около 16.00 по парижскому времени машины трёх классов WEC отправились на так называемый Reconnaissance lap, т.е. «предварительный круг», который также можно перевести как «разведывательный круг», за автомобилем безопасности, роль которого в Ле-Мане выполняет спорткар Porsche.

По-своему символично, что квалификацию выиграл экипаж заводской команды Porsche Penske, и её гиперкар 963-й модели ехал на первой позиции.

Ровно в 16.00 автомобиль безопасности свернул в боксы, Зинедин Зидан взмахнул флагом Франции, дав старт 24-часовой гонке, и первую позицию сохранил гиперкар Porsche №6, но на вторую сразу пробилась машина Ferrari № 50, стартовавшая второй.

Никлас Нильсен, опередивший спортпрототип заводской команды Cadillac, уже под конец круга обогнал и Porsche и вышел в лидеры. Антонио Джовинацци, пилотировавший второй заводской гипкеркар Ferrari 499P, тоже не стал терять времени даром и через круг опередил Cadillac Себастьена Бурдэ, поднявшись на 3-е место. А на 13-м минуте гонки он вышел на 2-ю позицию, спокойно на торможении обогнав Лорана Вантура, бельгийского гонщика Porsche.

Итак, уже после 15 минут гонку возглавил дуэт гиперкаров Ferrari, что, разумеется, порадовало болельщиков итальянской марки, хотя понятно, что Ле-Ман – это «игра в долгую», и такое начало гонки лишь подтверждало, что итальянские гиперкары способны на неплохой темп.

Кстати, не прошло и получаса, как Ferrari догнали хвост пелотона и начали пробиваться через трафик, опережая на круг машины класса LMGT3.

У некоторых участников марафона сложности начались уже на первых кругах: гиперкар BMW команды WRT развернуло в повороте La Chapelle, но Марко Виттман смог вернуться на трассу, потеряв много позиций, после чего отправился в боксы на замену резины, хотя понятно, что пит-стоп носил неплановый характер.

В общем, как всегда, Ле-Ман – это ещё и неприятные неожиданности, и успеха добивается тот, кто сможет не только показать нужную скорость, но и свести такого рода сюрпризы к минимуму.

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