Фрэнк УОРРЕН: «Усик в мегафайте не опередил Фьюри ни на милю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен убежден, что Тайсон Фьюри победит в реванше абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика.

«Многие говорят, что Усик – великий боксер своего поколения, я с этим согласен. Но в бою он не опередил Фьюри ни на милю, ведь это был очень близкий поединок.

Но это еще не конец для Тайсона. В свое время Мухаммед Али проиграл Джо Фрейзеру. А что произошло в реванше? Али выиграл второй и третий бой.

Тайсон сделал в боксе все, кроме возвращения после поражения, он готов сделать и это. Сейчас он готовится к бою, но основной тренировочный лагерь начнется через несколько недель, а пока пусть развлекается», – рассказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua