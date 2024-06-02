Ролан Гаррос. Оже-Альяссим и Хуркач доиграли вчерашние матчи, Зверев в пяти сетах одолел Грикспора

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции продолжаются матчи третьего круга

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Александр Зверев (4) (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6(3)

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 4:6, 6:4, 6:3, 6:3

Даниил Медведев (-, 5) — Томаш Махач (Чехия) 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — Бен Шелтон (США, 15) 6:4, 6:2, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) 6:3, 7:6(0), 4:6, 6:1

Александр Зверев продлил свою победную серию до девяти матчей, учитывая титул на «Мастерсе» в Риме перед выступлением в столице Франции. Немецкий теннисист седьмой раз подряд сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос и попробует шестой раз пробиться в четвертьфинал.

Алекс де Минор восьмой раз выступает на турнире в Париже и впервые вышел в четвёртый круг. Дальше австралиец встретится с Даниилом Медведевым, с которым ранее играл восемь раз, и все встречи проходили на хардовых турнирах (де Минор выиграл только в двух из них).

Феликс Оже-Альяссим, выйдя в четвёртый круг, повторил свой лучшие результат на Ролан Гаррос, который показал два года назад. Следующим соперником канадца будет третий номер рейтинга Карлос Алькарас. Для теннисистов это будет уже шестая встреча. В предыдущих матчах трижды был сильнее испанец, в том числе в этом сезоне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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