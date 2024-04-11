Из одного клуба: стали известны лучшие игрок и тренер 23 тура УПЛ

ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига признала лучшим игроком 23 тура полузащитника Шахтера Артема Бондаренко, отличившегося дублем в матче против Движения (3:1) . Лучшим тренером стал наставник «горняков» Марино Пушич.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

На первом этапе традиционно опросили спортивных журналистов и партнеров. На втором — в социальных сетях лиги голосовали болельщики.

Бондаренко набрал 49% голосов в Instagram и 40,5% в Google Form. Пушич получил 37% голосов болельщиков в Instagram и 30,7% у Google Form.

С итогами 21 тура УПЛ можно ознакомиться по ссылке.

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