Уимблдон. Элина Свитолина против Александры Саснович во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет во втором круге на турнире в Великобритании. Матч против “нейтральной” Александры Саснович закроет игровой день на Корте №12 (начало ориентовочно в 19:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 02/07/2025): 515/268

Призовые за карьеру: $26,081,537



Дата рождения: 22/03/1994 (31 год)

Место рождения: Минск, беларусь

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 29 (19/09/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 02/07/2025): 439/305

Призовые за карьеру: $6,037,618

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H2H: 1-2

2023 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R1 | Саснович 6:4, 7:5

2019 | Брисбен (WTA 500) | хард | R2 | Саснович 6:4, 0:6, 6:3

2018 | Брисбен (WTA 500) | хард | Финал | Свитолина 6:2, 6:1

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Анна Бондар (Венгрия) 6:3, 6:1

Александра Саснович

QR1: Карлота Мартинес Сирес (Испания) 6:0, 6:0

QR2: Оксана Селехметьева (-) 6:2, 6:3

QR3: Дарья Семенистая (Латвия) 7:5, 6:3

R1: Варвара Грачёва (Франция) 6:4, 6:7(5), 7:6(8)

История на турнире

Элина Свитолина – 20/11 | Свитолина 11-й раз играет в основной сетке Уимблдона. Она дважды играла в полуфинале соревнований (2019, 2023), а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала.

Александра Саснович – 13/9 | Саснович восьмой раз выступает в основной сетке Уимблдона. Свой лучший результат она показала в 2018 году, когда дошла до четвертого круга.

Выступления на траве (на 02/07/2025):

Элина Свитолина – 28/25 (2/1 в этом году)

Александра Саснович – 30/26 (7/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом этой пары Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,12. Успех Александры Саснович в этом поединке оценивается коэффициентом – 6,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Элина Свитолина – 30/10

Grand Slam – 8/2 | Australian Open – 1/4, Roland Garros – 1/4

WTA 1000 – 14/6 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид – 1/2, Рим – 1/4

WTA 500 – 1/2 | Линц – R2, Бад-Гомбург – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Александра Саснович – 22/16

Grand Slam – 1/2 | Australian Open – QR1, Roland Garros – QR2

WTA 1000 – 2/4 | Индиан-Уэллс – QR1, Майами – QR1, Мадрид – R1, Рим – QR1

WTA 500 – 5/2 | Линц – R2, Штутгарт – R1

WTA 250 – 7/4 | Клуж-Напока – 1/2, Хертогенбос – FQR, Ноттингем – R1

WTA 125 – 7/4 | Канберра – R2, Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R2, Вик – 1/2, Париж – 1/2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, В, П, В

Александра Саснович – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 9/12 | Свитолина в последних пяти матчах против теннисисток из беларуси потерпела три поражения подряд – от Арины Соболенко. В этом сезоне их противостояние состоялось на грунте в Мадриде.

Александра Саснович – 26/13 | Саснович выиграла в трех предыдущих матчах против украинок. Предыдущий состоялся в этом году в Клуж-Напоке, где она победила Ангелину Калинину.

• Элина Свитолина проведет 629-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 408 побед (65%).

• Александра Саснович проведет 325-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 160 побед (49%).

• Элина Свитолина проведет 153-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 107 побед (70%).

• Александра Саснович проведет 66-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 30 побед (46%).

• Элина Свитолина 39-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam. Она проходила эту стадию 32 раза. Последний раз, когда Элина не прошла в третий раунд на “мэйджоре” был на Уимблдоне-2021, когда она уступила Магде Линетт.

• Александра Саснович 21-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam. На ее счету 7 побед в предыдущих матчах на этой стадии. Саснович не играла во втором круге “мэйджоров” с Уимблдона-2023.

Победительница этого матча получит 152 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 99 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков.

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btu.org.ua