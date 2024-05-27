Ролан Гаррос. Нисикори вернулся на турнир Grand Slam после почти трёхлетнего перерыва, Вавринка победил Маррея в первом круге

Итоги первого игрового дня в мужской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Александр Мюллер (Франция, WC) — Лука Нарди (Италия) 6:4, 6:1, 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия) — Ласло Джере (Сербия) 7:5, 6:4, 6:7(6), 5:7, 7:6(6)

Кэй Нисикори (Япония, PR) — Габриэль Диалло (Канада, Q) 7:5, 7:6(3), 3:6, 1:6, 7:5

Себастьян Корда (США, 27) — Арольд Майо (Франция, WC) 6:2, 7:6(4), 6:4

Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Алехандро Табило (Чили, 24) 3:6, 7:6(5), 6:2, 6:2

Максимилиан Мартерер (Германия) — Джордан Томпсон (Австралия) 6:3, 6:2, 6:0

Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) 6:2, 6:2, 6:3

Корентен Муте (Франция) — Николас Ярри (Чили, 16) 6:2, 6:1, 3:6, 6:0

Себастьян Офнер (Австрия) — Теренс Атман (Франция, WC) 3:6, 4:6, 7:6(2), 6:2, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) 6:4, 6:4, 6:2

Даниэль Альтмайер прервал серию из четырёх поражений и второй сезон подряд успешно стартовал на Ролан Гаррос. Для своей первой победы в пятисетовом матче немцу понадобилось чуть больше пяти часов и шесть матчболов, один из которых в четвёртом сете.

Кэй Нисикори впервые с US Open-2021 выступает на турнире Grand Slam. Это был 35-й полный пятисетовый матч для 34-летнего японца, в котором он одержал 28-ю победу. На Ролан Гаррос Нисикори выиграл 10 из 12 таких матчей.

Себастьян Офнер сыграл четвёртый пятисетовый матч в карьере и праздновал третью победу. Ранее австрийскому теннисисту не приходилось отыгрываться с 0-2 по сетам. В этом году Офнер защищает очки за четвёртый раунд в предыдущем розыгрыше турнира, когда он начинал своё участие с квалификации и выиграл в Париже шесть матчей.

Стэн Вавринка записал в свой актив десятую победу в 23-х противостояниях с Энди Марреем на уровне Тура. На Ролан Гаррос теннисисты встретились четвёртый раз, и швейцарец одержал третью победу подряд. В 2016 году они сыграли друг против друга в полуфинале, в котором сильнее был британец, а в 2017 и 2020 года выиграл Вавринка (полуфинал и 1 круг).

Александр Мюллер, Зизу Бергс и Фабиан Марожан одержали первые победы в основной сетке Ролан Гаррос. Для Бергса эта победа стала первой также на уровне турниров Grand Slam.

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