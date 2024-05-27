Марко: Ущерб от аварии составил два-три миллиона

Хельмут Марко прокомментировал столкновение Серхио Переса и Кевина Магнуссена на первом круге Гран При Монако. У консультанта Red Bull по автоспорту возникли вопросы как к гонщику Haas, так и к стюардам, которые не стали рассматривать инцидент.

«Ещё одна авария, в которой оказался замешан Магнуссен, – заявил Хельмут Марко в эфире немецкого Sky. – Нужно внимательно пересмотреть повторы.

Меня удивило, как быстро стюарды решили не рассматривать инцидент. Во-первых, это было опасно, а во-вторых, ущерб составил два или три миллиона. И это серьёзная проблема для нас, учитывая бюджетные ограничения.

Хорошо, что всё обошлось, но ситуация была критической».

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