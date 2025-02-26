Мерида. Стародубцева попала в основную сетку, но не смогла доиграть свой поединок

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла пройти во второй круг основной сетки на соревнованиях в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, LL) – Жаклин Кристиан (Румыния) 4:6, 1:4 отказ

Юлия Стародубцева в последний момент попала в основную сетку, заменив Камиллу Осорио. Напомним, что украинка уступила француженке Леолии Жанжан в финале отборочного турнира.

Поединок против Жаклин Кристиан продолжался 1,5 часа. Украинка допустила одну двойную ошибку, сделала два брейка и проиграла четыре гейма на своей подаче. После третьего гейма второго сета Стародубцева обратилась за помощью врача из-за проблем с левым коленом. Сыграв еще два гейма, украинка приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

Стародубцева второй раз сыграла против Жаклин Кристиан и второй раз не смогла завершить встречу. В начале года Юлия досрочно завершила их матч в Окленде (при счете 3:6, 0:2).

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