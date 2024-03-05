CAS сократил срок дисквалификации Симоны Халеп: румынка уже может вернуться к виступлениям

Спортивный арбитражный суд вынес своё решение после аппеляции румынской теннсистки

Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации экс-первой ракетки мира с четырёх лет до девяти месяцев.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил. В пробе теннисистки, взятой на US Open, было обнаружено запрещённое вещество — роксадустат.

В сентябре этого года Независимый трибунал дисквалифицировал румынку на четыре года. Халеп обжаловала решение и, таким образом, получила право уже вернуться в Тур.

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btu.org.ua