Ювентус нашел замену Аллегри

У туринцев должна быть смена тренера
Ювентус рассматривает кандидатуру Тьяго Мотти на должность главного тренера, заменяющего Массимилиано Аллегри.
Об этом сообщает football-italia.
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Если нынешний наставник туринского клуба Аллегри летом все же покинет свой пост, то руководство Ювентуса хочет видеть Тьяго его преемником.
Напомним, что контракт Мотты с Болонью действует лишь до конца текущей кампании.
Накануне в последнем туре Серии А Ювентус проиграл Наполи.