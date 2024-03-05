Ювентус нашел замену Аллегри

У туринцев должна быть смена тренера

Ювентус рассматривает кандидатуру Тьяго Мотти на должность главного тренера, заменяющего Массимилиано Аллегри.

Об этом сообщает football-italia.

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Если нынешний наставник туринского клуба Аллегри летом все же покинет свой пост, то руководство Ювентуса хочет видеть Тьяго его преемником.

Напомним, что контракт Мотты с Болонью действует лишь до конца текущей кампании.

Накануне в последнем туре Серии А Ювентус проиграл Наполи.

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