Фредерик Вассёр: Шарль и Карлос поборются в первых рядах

На первом этапе сезона в Бахрейне у Ferrari была вторая по скорости машина. Руководитель команды Фредерик Вассёр рассчитывает, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс и в Джидде поборются за место на подиуме.

Фредерик Вассёр: «Первая гонка сезона подтвердила, что зимой мы работали в правильном направлении. В Сахире мы увидели, что в квалификации отрывы сократились, хотя на дистанции гонки преимущество Макса Ферстаппена осталось значительным. Тем не менее, воодушевляет, что мы сократили отставание по сравнению с прошлым годом, что можно считать хорошей точкой отсчёта.

В Джидде нас ждёт совершенно другое испытание. Мы хотим проверить, повторяются ли позитивные особенности SF-24, которые мы видели на протяжении последних недель, на трассе совершенно другого типа.

Покрытие трассы очень гладкое, поэтому износ шин должен быть незначительным. С другой стороны, мы впервые в этом году будем иметь дело с очень быстрыми поворотами, которые подчеркнут прижимную силу и аэродинамическую эффективность машин.

Шарль и Карлос всегда успешно выступали в Джидде, и я ожидаю, что они вновь поборются в первых рядах, а плотность результатов вновь будет очень высокой. Они должны добиться хороших результатов, как в квалификации, так и в гонке».

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