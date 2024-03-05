Ottawa Sun: Тарасенко склоняется к переходу во «Флориду»

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде», сообщает Ottawa Sun.
32-летний россиянин летом станет неограниченно свободным агентом. По информации источника, Тарасенко выбрал «Флориду» приоритетным вариантом в качестве продолжения карьеры.
Ранее сообщалось, что Тарасенко может отказаться от пункта о запрете на обмен ради клуба, претендующего на Кубок Стэнли.
Также на него претендуют «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Бостон».
В текущем сезоне Тарасенко набрал 41 (17+24) очко в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.