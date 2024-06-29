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Футбол

Хаверц реализовал пенальти, немцы впереди

Орлы наконец-то открывают счет

Хаверц реализовал пенальти, немцы впереди

фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Йоахим Андерсен сыграл рукой в ​​штрафной, но главный арбитр сначала отклонял все требования назначить пенальти.

    Но уже скоро судья все же решил опровергнуть сомнения. Рефери воспользовался видеоассистентом и просмотрел эпизод. Немцы заработали 11-метровый удар.

    Кай Хаверц победил в волевом противостоянии с кипером Дании и отправил мяч в правый нижний угол ворот. Каспер Шмайхель не смог этого предотвратить.

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