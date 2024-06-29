Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12-2, 29 KO) отреагировал на слова Тайсона Фьюри, который увидел свою победу в бою против Александра Усика.

«Знаете, ты много чего говоришь в спорте. Журналисты должны это понимать, поскольку это то, что нужно им для кликбейта. Что касается Фьюри, то он будет говорить то, что говорит. Но в бою с Усиком был этап, когда Фьюри наносил удары, потрясал его и доставил Усику проблемы.

Если все так, как и говорит Фьюри, если он слишком несерьезно отнесся к бою, сделал ошибку, думая, что этот поединок будет легким, то он извлечет урок самой дорогой ценой. Если это правда, то мы будем ждать Тайсона, которого видели в период с четвертого по восьмой раунд», – сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Реванш назначен на декабрь.

sport.ua