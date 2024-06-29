Майорка. Табило победил в своём дебютном финале на травяном покрытии

Алехандро Табило стал чемпионом на турнире ATP 250 в Испании

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Алехандро Табило (Чили, 4) — Себастьян Офнер (Австрия) 6:3, 6:4

Чилийский теннисист одержал вторую победу над Офнером: в начале предыдущего сезона Табило обыграл австрийца в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Александр Шевченко (Казахстан) 6:3, 6:2

QF: Якуб Меншик (Чехия) 6:4, 6:4

SF: Гаэль Монфис (Франция, 6) 2:6, 6:2, 7:6(3)

FR: Себастьян Офнер (Австрия) 6:3, 6:4

Алехандро Табило четвёртый раз в карьере сыграл в финале турнира ATP и оформил второй титул. В январе этого года чилиец стал чемпионом на турнире ATP 250 в Окленде.

Себастьян Офнер сегодня провёл свой дебютный решающий матч на уровне ATP.

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