Роберт Уиккенс провёл тесты за рулём машины Формулы E

В карьере Роберта Уиккенса произошло важное событие: он впервые вернулся за руль одноместной машины после тяжёлой травмы позвоночника, полученной в 2018 году во время гонки IndyCar.

35-летний канадец в тестовом режиме проехал несколько кругов по трассе в Портленде на гоночном электромобиле Формулы E, но это был не просто демонстрационный заезд. Роберт старался проверить свои возможности и оценить перспективы полного возвращения в гонки формул в будущем.

Он проехал 11 кругов, и это был его первый опыт пилотирования техники Формулы E.

«Замечательно, что я получил возможность пилотировать машину третьего поколения (GEN3), – прокомментировал Уиккенс. – Я уже давно внимательно слежу за Формулой E, но не знал, как мне к ней подобраться. Огромное спасибо Формуле E и компании SPARK за то, что разработали для меня систему ручного управления, чтобы я мог сесть руль такой машины в Портленде.

Я проехал лишь несколько кругов, но этот опыт доставил мне настоящее удовольствие, и теперь мне хочется его продолжить. Надеюсь, в будущем у меня ещё будет такая возможность, например, в рамках тестов новичков. Полагаю, я должен поставить перед собой конкретную цель: в перспективе выйти на старт гонки Формулы E».

После травмы Роберт остался частично парализованным, но проявил колоссальную волю и решимость, что позволило ему после периода интенсивной реабилитации, длившегося почти четыре года, вернуться в кузовные гонки, и в прошлом году он даже стал чемпионом американской серии IMSA в классе TCR.

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