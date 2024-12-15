Президент FIA получил больше полномочий

Мы рассказывали о пакете поправок, регулирующих работу аудиторских и этических комитетов FIA. В случае их принятия любые этические жалобы будут рассматриваться президентом FIA и президентом сената, а не самим сенатом. Аудиторский комитет лишается полномочий в независимом расследовании финансовых вопросов.

На голосовании Генеральной ассамблеи 13 декабря в Руанде были приняты изменения в уставе FIA, которые делегируют дополнительные полномочия президенту FIA и президенту сената. После голосования FIA опубликовала пояснения, в которых обосновала принятие поправок.

В заявлении, касающемся изменений в работе комитета по этике, сказано: «Во-первых, цель изменений состоит в том, чтобы сохранить и усилить независимость комитета за счёт сокращения участия администрации FIA в его работе.

Раньше комитет по этике отчитывался только перед президентом, теперь он отчитывается и перед президентом, и перед президентом сената. Комитет получил полномочия самостоятельно оценивать, начинать расследование или нет.

Во-вторых, в результате постоянных утечек в прессу конфиденциальных материалов, включая отчеты комитета по этике, публикация любого отчета комитета по этике будет ограничена. Но это не мешает ни президенту, ни президенту сената привлекать членов сената или других членов FIA или его сотрудников к обсуждению или выполнению любых рекомендаций комитета по этике.

Наконец, отчёты комитета по этике часто могут содержать материалы конфиденциального характера, включая уголовные или правовые вопросы. Поэтому было необходимо ограничить автоматический обмен этой информацией между множеством сотрудников FIA. Ограничение на распространение материалов отчёта также защитит заявителя и лицо, подлежащее расследованию».

Комментируя изменения в аудиторском комитете, в FIA заявили, что его функция заключается в действиях в качестве консультативного органа: «Цель изменений – разъяснить, что аудиторский комитет является консультативным органом сената, и что он должен действовать в рамках устава FIA.

Поправки просто разъясняют, что аудиторский комитет является органом поддержки сената, и что внутренние правила аудиторского комитета в будущем будут утверждаться сенатом.

Аудиторский комитет сохраняет свои полномочия по оказанию помощи и проведению расследований, если об этом попросит председатель сената».

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