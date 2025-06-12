Бортолето: Сложнее всего привыкнуть к общению с прессой

После девяти гонок у Габриэля Бортолето пока нет заработанных очков. Гонщик Sauber в целом позитивно оценивает свой дебют в Формуле 1, но в четверг в Монреале рассказал, что даётся ему сложнее всего – общение с прессой.

Габриэль Бортолето: «Я считаю, что пока всё складывается довольно хорошо. У меня получилось адаптироваться к новым трассам. У меня очень сильный напарник, и его телеметрия на новых для меня трассах стала хорошим ориентиром, и я многому у него учусь. Однако я не думаю, что незнакомые трассы – главная проблема новичков.

В дебютный сезон есть более сложные вещи. Например, общение с прессой. В Формуле 2 у меня не было такой нагрузки. Я приезжал в четверг на трассу, общался с инженерами, у меня было свободное время, и я мог думать только о гонках.

В Формуле 1 у нас гораздо больше обязательств – и перед спонсорами, и перед прессой. Я не говорю, что это плохо, это просто отнимает больше времени, чем в других сериях. Я участвую в гонках с шести лет, и никогда не имел дела ни с чем подобным.

За те несколько месяцев, что я выступаю в Формуле 1, мне пришлось привыкать к общению с прессой и к тому, что на это нужно выделять время, как и на спонсоров. Но при этом продолжать показывать результаты на трассе. Я бы назвал это главной сложностью для дебютантов».

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