Легенда хоккея Доминик Гашек обвинил Ролан Гаррос в пропаганде российской агрессии в Украине

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек выступил с резкой критикой в адрес организаторов турнира Ролан Гаррос, а также международных теннисных ассоциаций WTA и ATP



“Несколько дней назад в Париже завершился Ролан Гаррос. К сожалению, как и на всех соревнованиях, организуемых WTA и ATP, в нем принимали участие российские спортсмены, которые официально не осудили российскую империалистическую войну и не предприняли никаких действий в этом направлении”, – написал Гашек в соцсетях.

По мнению легенды спорта, турнир на территории Франции стал “огромной рекламой” российской агрессии и других военных преступлений, включая “геноцид украинских детей”.

“WTA, ATP и Франция несут ответственность за огромное количество погибших и искалеченных жизней в результате российской войны против Украины и за весь нанесённый ущерб. Каждое спортивное соревнование и каждая страна, которые позволяют такую рекламу, должны выплатить Украине миллиарды евро компенсации. Хотя, увы, это уже не вернёт потерянные человеческие жизни”, – подчеркнул Гашек.

Доминик Гашек – олимпийский чемпион, обладатель двух Кубков Стэнли и один из самых известных хоккеистов в истории Чехии. С 2022 года он активно выступает с публичными заявлениями в поддержку Украины и требует от международного спортивного сообщества полного отстранения российских спортсменов.



btu.org.ua