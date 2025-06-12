Галатасарай объявил о подписании вингера Баварии и сборной Германии

"Галатасарай" объявил о подписании контракта с вингером Лероем Сане.

29-летний футболист покинул мюнхенскую "Баварию" на правах свободного агента и заключил с новым клубом трехлетнее соглашение.

Согласно условиям нового контракта, Сане будет получать гарантированную заработную плату в размере 9 млн евро за каждый сезон. Кроме того, предусмотрена премия в размере 3 млн евро.

Добавим, что Сане выступал за немецкий гранд с 2020 года, где завоевал четыре титула Бундеслиги, два Суперкубка Германии и Суперкубок УЕФА. А в сезоне 2024/25 Лерой сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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