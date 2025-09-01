Ванат – в Жироне, Судаков – в Бенфике… а Динамо с новым вингером. Основные события последних часов трансферного окна в Европе

6

Трансферное лето 2025 для Украины оказалось особенным: сразу два представителя УПЛ перебрались в европейские клубы и чемпионаты. Георгий Судаков будет играть за "Бенфику", а Владислав Ванат – за "Жирону".

Оба трансфера отмечены немалыми как для наших реалий суммами: "Шахтер" отдал Судакова в аренду с обязательной опцией выкупа, поэтому в сумме получит за игрока от 25-ти до 27-ти миллионов евро (и возможные бонусы). Цена Ваната – примерно 17 – 20 миллионов. А еще не забываем о Кевине, который из УПЛ может перебраться в "Фулхэм" тоже за немалые деньги.

И дальше продолжается сага с Артемом Довбиком. Ему, похоже, нет места в "Роме", поэтому последние часы трансферного окна могут стать определяющими для судьбы нападающего. Поговаривают о серьезном интересе со стороны "Милана".

Чтобы не пропустить чего-то важного, предлагаем вам эти последние часы трансферного окна лета 2025 провести вместе с нами: все самое важное – в одной новости.

Время закрытия трансферного окна в топ-5 европейских лиг:

Бундеслига: 21:00

Лига 1: 21:00

Серия А: 21:00

АПЛ: 21:00

Ла Лига: 00:59

22:20. Джанлуиджи Доннарумма переходит в "Манчестер Сити". А Эдерсон — в "Фенербахче". Вскоре оба трансфера должны быть объявлены официально. Все инсайдеры утверждают, что клубы успели все оформить. В обоих случаях — это полноценный трансфер. За Доннарумму "ПСЖ" заплатит около 25 миллионов евро.

22:10. "Фенербахче" официально объявил о подписании полузащитника "ПСЖ" Марка Асенсио. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 15 миллионов евро.

22:00. "Арсенал" официально объявил о подписании центрального/левого защитника "Байера" Пьеро Инкапье. Эквадорский защитник пришел в клуб на правах аренды с опцией выкупа.

21:55. Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщает, что трансфер Марка Гейи в "Ливерпуль" сорван. Центральный защитник "Кристал Пэлас" остается в клубе. Хотя стороны и согласовали ранее этот переход, все отменилось из-за того, что "орлы" не смогли найти ему замену.

21:40. "Тоттенхэм" берет в аренду Рэндаля Коло Муани. Нападающий присоединится к "шпорам" на правах годичной аренды за 5 миллионов евро. Прямо сейчас он проходит медосмотр в Лондоне.

21:30. Киевское "Динамо" официально подписало нигерийского вингера Шолу Огундану. Как сообщает пресс-служба киевлян, срок действия соглашения – 4 года.

Финансовые условия соглашения не афишируются, но ранее СМИ писали, что "Динамо" заплатит "Фламенго" небольшую компенсацию, однако бразильский клуб сохранит 50% прав на футболиста.

21:22. Аймерик Ляпорт возвращается домой. Воспитанник "Атлетико" из Бильбао возвращается в родной клуб. Соглашение с "Аль-Нассром" достигнуто. Игрок ради возвращения отклонил предложения от 5 других клубов.

21:15. Бен Чилуэлл перешел во французский "Страсбур" и подписал контракт на 2 года. Защитник "Челси" перешел в клуб-партнер "синих" в последние часы. К слову, трансферное окно в топовых европейских странах уже закрыто, только Испания еще работает.

20:57. Антони подписал контракт с "Бетисом" до 2030 года

"Бетис" официально объявил о возвращении Антони. Игрок подписал контракт до 2030 года, а сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

20:50. Асенсио переходит в "Фенербахче"

Турецкий клуб достиг соглашения с "ПСЖ" о полноценном трансфере Марко Асенсио. Опытный 29-летний полузащитник подписал контракт на три года с возможностью продления еще на один.

20:46. Расмус Хойлунд подписал контракт с "Наполи"

"Наполи" объявил о приобретении Расмуса Хойлунда из "Манчестер Юнайтед" в аренду с обязательством выкупа. Аренда обойдется итальянцам в 6 млн. евро.

20:35. Зинченко не покинет "Арсенал" этим летом, заявил Исаан Хан

Украинец вел переговоры с несколькими клубами в течение этого трансферного окна, в частности, с "Марселем". Помехой трансферу стали слишком высокие требования к заработной плате. Все идет к тому, что Александр останется в "Арсенале" минимум до зимнего трансферного окна.

20:21. "Реймс" проигнорировал предложение "Вильярреала" по Кейто Накамуре

По данным L'Equipe, "Стад де Реймс" закрыл возможности для ухода атакующего полузащитника Кейто Накамуры, несмотря на предложение от "Вильярреала" на 18 миллионов евро. Контракт 25-летнего японского игрока действителен до июня 2028 года.

20:00. Бонифейс близок к "Вердеру", – Романо

Нигерийский форвард "Байера" в шаге от перехода в "Вердер". По словам инсайдера, Виктор уже прошел медосмотр в Бремене и вскоре будет объявлено о трансфере.

19:55. Кевин – игрок "Фулхэма", – Романо

Английский клуб закрыл сделку по бразильскому вингеру "Шахтера" и согласился заплатить 40 млн евро + 5 млн бонусов.

19:49. "Ливерпуль" может остаться без Гехи, заявил Орнштейн.

Дэвид Орнштейн предполагает, что переход Марка Гехи к "Ливерпулю" может сорваться. Марк прошел медицинское обследование перед своим потенциальным переходом, но его трансфер под угрозой из-за трудностей "Пелас" с поиском замены игроку сборной Англии.

19:35. Этта Эйонг переходит в "Леванте"

Трансферное соглашение между "Вильярреалом" и "Леванте" на сумму 3 миллиона евро было заключено. "Желтая субмарина" сохраняет за собой право первоочередного выкупа игрока, уже попрощавшегося со своими бывшими товарищами по команде.

19:23. Хименес остается в "Милане", – Романо

Фабрицио Романо сообщил, что Сантьяго Хименес остается в "Милане". Это означает, что обмен Довбик – Хименес под угрозой срыва.

19:16. "Вильярреал" официально объявил о подписании Микаутадзе.

Грузинский футболист подписал контракт до 2031 года, а испанцы заплатили "Лиону" 31 миллион евро.

19:11. Муса – игрок "Аталанты"

"Аталанта" официально объявила на своем сайте о подписании контракта с Юнусом Мусой из "Милана" в аренду до 30 июня 2026 года с обязательным правом выкупа.

18:58. Гюндоган ведет переговоры с "Галатасараем", сообщает Marca.

"Галатасарай" ведет переговоры по подписанию Илкая Гюндогана с "Манчестер Сити". Немец турецкого происхождения имеет год контракта с командой Гвардиолы и лишился места в основе "горожан" в последнее время.

18:50. Эмерсон Палмиери усиливает марсельский "Олимпик"

Клуб объявил о подписании контракта с итальянцем Эмерсоном Палмиери. Чемпион Европы со сборной Италии в 2021 году переходит из "Вест Гэма", где он играл с 2022 года.

18:40. "Бавария" и "Челси" достигли нового, окончательного соглашения по переходу 24-летнего форварда Николаса Джексона. Как пишет Фабрицио Романо, после нескольких дней напряженных переговоров клубы согласовали новые условия: аренда за 16,5 млн. евро с обязательным выкупом в 2026 году.

18:35. Официально: Нико Гонсалес – новый игрок "Атлетико"

Аргентинец перешел из "Ювентуса" в аренду за один миллион евро и опцией выкупа за 35 миллионов евро, которая может стать обязательной в зависимости от его успешных выступлений в Мадриде.

18:30. "Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с "Кристалл Пелас" о трансфере центрального защитника Марка Гехи. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, соглашение уже закрыто. Сумма трансфера составит более 35 млн фунтов стерлингов, к которой прибавляется 10% от последующей перепродажи игрока.

18:25. "Спортинг" может перехватить у "Фулхэма" вингера "Шахтера". Португальский клуб повторил предложение "дачников" в размере 40 млн. евро за трансфер 22-летнего Кевина. Лиссабонский клуб следил за ситуацией с Кевином с начала трансферного окна и официально сделал предложение украинцам в этот понедельник. Учитывая, что "Фулхэм" уже сделал "Шахтеру" выгодное предложение на ту же сумму, теперь конкуренты решают вопрос о форме оплаты и условиях, предложенных игроку.

18:15. "Динамо" подпишет 20-летнего нигерийского вингера бразильского Фламенго Шолу Огундану. Процесс находится на финальной стадии. Игрок уже прошел медицинское обследование в Киеве, после чего подпишет личный контракт. Уже точно известно, что "Динамо" заплатит "Фламенго" небольшую компенсацию, однако бразильский клуб сохранит 50% прав на футболиста.

17:55. Но начнем наш онлайн с информации о человеке, которого вы уже могли подзабыть – Назарии Русине. Между прочим, он находится на балансе команды из АПЛ. Но не играет. Поэтому его судьба – в подвешенном состоянии.

Как сообщает польский журналист Камиль Бектовски, игрок перейдет в местную "Арку" (Гдыня). Это будет аренда до конца сезона. Отмечается, что стороны уже обо всем договорились, и польскому клубу нужно лишь успеть официально завизировать трансфер до закрытия окна.

