US Open. Осака победила чемпионку 2023 года Гауфф в матче четвертого круга

Наоми Осака третий раз в карьере вышла в 1/4 финала на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Наоми Осака (Япония, 23) – Коко Гауфф (США, 3) 6:3, 6:2

Японская теннисистка сравняла счет в личных противостояниях с Гауфф (3-3) и впервые с октября 2019 года обыграла соперницу, входящую в топ-5 рейтинга. Это пятая такая победа для Осаки, а также 14-я в матчах против теннисисток топ-10.

Наоми Осака пятый раз вышла в четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Отметим, что японка выигрывала чемпионский трофей во всех предыдущих случаях, когда она доходила до 1/4 финала на “мэйджорах” – дважды на US Open (2018, 2020) и дважды на Australian Open (2019, 2021).

Осака стала второй теннисисткой в Открытой Эре, которая сыграет первые пять четвертьфиналов на турнирах Grand Slam на харде, после итальянки Флавии Пеннетты.

В следующем раунде Наоми Осака встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина, 27) – Каролина Мухова (Чехия, 11).

Фото: Getty Images.

