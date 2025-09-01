Марк Уэббер: До титула Оскара ещё долгий путь

Победа в Зандфорте стала девятой в карьере Оскара Пиастри. По этому показателю он сравнялся со своим менеджером Марком Уэббером. За девять этапов до конца сезона Оскар на 34 очка опережает Ландо Норриса в личном зачёте, но Уэббер призывает не праздновать титул Пиастри раньше времени.

Марк Уэббер: «Я нечасто даю интервью об Оскаре, но сегодня великий день для австралийского автоспорта. У Даниэля Риккардо были победы, у Джека Брэбема, Алана Джонса тоже, а теперь и Оскар добился успеха на ранней стадии карьеры. Он много работал и заслужил результат, но и его команда отлично поработала.

Я очень рад. Мы часто шутим друг над другом, и теперь у него столько же побед, сколько у меня, и я от этого очень и очень счастлив. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

Что касается титула, то предстоит ещё долгий путь. Нас ждёт гонка в Бразилии, где может пойти дождь, предстоят гонки в Сингапуре и Азербайджане на городских трассах, где произойти может всё, что угодно.

Конечно, как говорят в крикете, лучше иметь очки на табло, чем не иметь. Он должен зарабатывать очки каждый раз, когда есть такая возможность. В этом году Оскар несколько раз уже упустил очки, но не по своей вине».

